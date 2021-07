Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Dienstag, 27.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Gegenstände aus Keller gestohlen

Unbekannte entwendeten am Wochenende Gegenstände aus einem Keller, unter anderem von einer 44-jährigen Südbrookmerländerin, im Friesenweg. Hierdurch entstand ein Schaden in niedriger, dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941606215.

Südbrookmerland - Scheiben eingeschlagen

Am Wochenende schlugen Unbekannte zwei Glasscheiben einer Blockhütte eines Kindergartens in der Schulstraße ein. Die Tat ereignete sich von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 09:30 Uhr. Es entstand ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Südbrookmerland entgegen unter Telefon 04942 204200.

Aurich - Pkw zerkratzt

Am Bahndamm wurde der Audi eines 26-jährigen Aurichers in der Nacht zu Dienstag durch Unbekannte zerkratzt. Es entstand hierdurch ein Schaden in dreistelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag, gegen 14:30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter beim Rangieren seines Autos in der Max-Planck-Straße den geparkten Mercedes eines 54-jährigen Aurichers. Hierdurch entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Am Wochenende, in der Zeit von Freitag, 16:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, parkte eine 46-jährige Norderin ihren Hyundai auf einem öffentlichen Parkplatz an der Wallinghausener Straße. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wird das Auto der Norderin touchiert und beschädigt. Hierdurch entstand ein Schaden im mittleren, vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norderney - Scheibe eingeschlagen

Unbekannte schlugen in der Zeit von Sonntag, 18:00 Uhr, bis Montag, 08:30 Uhr, die Fensterscheiben eines Lagerraums und einer öffentlichen Toilette in der Straße Am Nordstrand ein. Hierdurch entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norderney entgegen unter Telefon 04932 92980.

Norden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeibeamte kontrollierten am Montagmorgen, gegen 08:30 Uhr, den Volkswagen eines 35-jährigen Norders auf der B72. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Norder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem 35-Jährigen untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Autofahrer wird strafrechtlich ermittelt.

Norden - Fahrrad gestohlen

In der Zeit von Sonntag, 16:30 Uhr, bis Montag, 12:00 Uhr, wurde in der Uffenstraße das abgeschlossene Mountainbike einer 41-jährigen Norderin gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter 04931 9210.

Norden - Foodtrucks aufgebrochen

Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag zwei Foodtrucks eines 34-jährigen Norders im Südring auf. Hierdurch entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Hage - Auto zerkratzt

Am Montag, in der Zeit von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr, zerkratzte eine unbekannte Person den Hyundai einer 69-jährigen Hagerin in der Kastanienallee. Es entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis gefahren

Ein 35-jähriger Norder wurde am Montag, gegen 17:00 Uhr, von Polizeibeamten in seinem BMW auf der Osterstraße kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Norder nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 35-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Norden - Streit zwischen Nachbarn eskaliert

Am Montag, gegen 20:30 Uhr, beleidigte eine 58-jährige Norderin zunächst ihre 55-jährige Nachbarin im Altendeichsweg. Anschließend bedrohte die 58-jährige Frau ihre Nachbarin mit einer Heckenschere. Ein Zeuge konnte die Situation entschärfen. Die 58-Jährige muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.

Norden - Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte zerkratzten im Warfenweg in der Nacht zu Dienstag den geparkten Mazda einer 44-jährigen Norderin. An dem Auto entstand ein Schaden im mittleren, dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Im Westlinteler Weg kam es am Montagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Vorausgegangen war ein Wendemanöver eines 55-jährigen Mannes aus Hasbergen. Dahinter fuhr ein 61-jähriger Hager, der mit seinem Skoda stark bremsen musste. Hinter dem 61-Jährigen fuhr eine 17-jährige Mofafahrerin aus Lütetsburg, die auf den vor ihr fahrenden Skoda auffuhr. Durch den Unfall entstand Sachschaden im hohen, dreistelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Einbruch in Garage und Wohnhaus

Im Hasenpad verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Samstag, 16:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Garage und einem Wohnhaus. Das Wohnhaus stand zu diesem Zeitpunkt jedoch leer. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 926500.

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person

Auf der Auricher Straße fuhr am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr, ein 20-jähriger Wittmunder mit seinem Opel auf den vor ihm stehenden Skoda einer 30-jährigen Wittmunderin auf. Durch den Aufprall verletzte sich die Wittmunderin leicht. Es entstand zudem ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Esens - Nach Unfall unerlaubt vom Unfallort entfernt

Der Opel einer 68-jährigen Holtriemerin wurde am Montag, in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:40 Uhr, in der Straße Herdetor beschädigt. Die Beschädigung entstand vermutlich durch das Öffnen einer Fahrzeugtür. Der / die Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971926500.

