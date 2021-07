Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag den 24/25.07.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich Kriminalitätsgeschehen Aurich- Kennzeichendiebstahl Aufmerksame Zeugen teilten der Polizei Aurich am Samstagnachmittag um 15:55 Uhr mit, dass zwei unbekannte, männliche Personen soeben auf dem Parkplatz des Familiencentrums an der Jahnstraße das jeweils vordere Kennzeichen eines dort geparkten Opel und eines dort geparkten Mercedes entwendet hätten. Anschließend seien die Personen mit dem Fahrrad in Richtung Sandhorst davongefahren. Zeugen, die ergänzende Hinweise zum oben genannten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter 04941/6060 mit der Polizei in Aurich in Verbindung zu setzen. Ihlow- Beleidigung zum Nachteil von Polizeibeamten Ebenfalls am Samstagnachmittag führten Beamte aus Aurich Ermittlungen in Bezug auf eine vorangegangene Körperverletzung und Sachbeschädigung im Bereich eines Verbrauchermarktes in Ihlow durch. Dazu suchten sie auch die Anschrift eines Zeugen in der Westerender Straße auf, wo schlussendlich der Beschuldigte, ein 30-jähriger Mann aus Emden, angetroffen werden konnte. Im Verlauf der Sachverhaltsklärung beleidigte er die eingesetzten Beamten u.a. verbal und durch das Zeigen des Mittelfingers. Somit darf sich der Emder jetzt nicht nur bzgl. der zunächst angeführten Straftaten rechtlich verantworten, sondern auch noch bezüglich seiner Beleidigungen. Verkehrsgeschehen Aurich -Auffahrunfall mit drei PKW und sechs leicht verletzten Personen Zu einem Verkehrsunfall mit sechs leicht verletzten Personen kam es am Samstagnachmittag um 14:55 Uhr auf der Dornumer Straße/ Ecke Stürenburgweg in Aurich. Dabei übersah die 69-jährige Fahrerin eines Mercedes aus dem Kreis Aurich, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt halten mussten und fuhr auf den VW Golf einer 26-jährigen Auricherin auf. Der VW wurde dann, durch die Wucht des Zusammenstoßes, seinerseits auf den davorstehenden PKW, ebenfalls ein VW Golf, eines 26-jährigen Aurichers aufgeschoben. Die drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Gegen die 69-jährige Auricherin wurde ein Strafverfahren in Bezug auf fahrlässige Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall eingeleitet. Im Verlauf der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Großefehn - Fahrrad gestohlen und betrunken gefahren Ein Zeuge beobachte am frühen Sonntagmorgen um 08:30 Uhr, wie ein augenscheinlich betrunkener Mann ein Fahrrad an der Kanalstraße Nord in Großefehn entwendet und flüchtete. Daraufhin wurden unverzüglich mehrere Funkstreifenwagen aus Aurich in die Nahbereichsfahndung entsandt, woraufhin der Tatverdächtige auch angetroffen werden konnte. Allerdings hatten die eigentlichen Eigentümer des Fahrrades den Diebstahl ebenfalls bemerkt und den Täter ihrerseits angesprochen, so dass dieser das Fahrrad schon wieder ausgehändigt hatte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte dann aber zusätzlich Gewissheit, dass der 22-jährige aus dem Raum Uplengen mit einem Atemalkoholgehalt von 2,10 Promille viel zu betrunken war, um Fahrrad zu fahren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Altkreis Norden Kriminalitätsgeschehen Mehrere Ladendiebstähle Am Samstag wurden der Polizei nachmittags mehrere Ladendiebstähle gemeldet. Gegen 12:00 Uhr entwendete ein 72-jähriger Mann aus Marienhafe in einem Lebensmittelgeschäft im Mühlenloog eine Flasche Sekt, gegen 13:00 Uhr entdeckte ein Ladendetektiv im Norder Tor auf der Videoüberwachung einen 16-jährigen Jugendlichen, der in einer Drogerie Parfüm im Wert von über 100 Euro stehlen wollte, gegen 14:30 Uhr beabsichtigte ein 22-jähriger Mann aus Aurich ebenfalls im Norder Tor gleich mehrere Artikel zu entwenden. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein, die Geschäftsinhaber sprachen Hausverbote aus. Der 22-jährige zeigte wenig Reue und legte anschließend auf seinem Heimweg nach Aurich in Marienhafe einen Zwischenstopp ein und versuchte auch dort gegen 18:00 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft im Mühlenloog hochwertige Spirituosen zu entwenden. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet und ein Hausverbot ausgesprochen. Wirdum - Wohnwagen brennt Aus bislang unbekannter Ursache gerät ein auf einem Grundstück im Ortskern von Wirdum abgestellter Wohnwagen in Brand. Der Vollbrand wurde zeitnahe durch die Ortsfeuerwehr gelöscht. Glücklicherweise konnte damit ein Übergreifen auf das nebenstehende Gebäude verhindert werden. In unmittelbarer Nähe geparkte PKW wurden leicht in Mitleidenschaft gezogen. Verkehrsgeschehen Keine meldepflichtigen Ereignisse Landkreis Wittmund Kriminalitätsgeschehen Wittmund - Brand eines Anhängers Am Sonntagmorgen, den 25.07.21, kommt es Am Schützenplatz in Wittmund aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Abdeckplane, welche an einem Pkw-Anhänger angebracht war. Der Eigentümer entdeckte den Brand zufällig selbst und konnte den Brand selbstständig mit eigenen Mitteln ablöschen, bevor dieser sich komplett ausgebreitet hat. Der Schaden befindet sich nach einer ersten Schätzung im unteren dreistelligen Bereich. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04462-9110 bei der Polizei in Wittmund zu melden. Verkehrsgeschehen Funnix - Betrunken auf dem Fahrrad In den frühen Morgenstunden des Sonntages kontrollierten Beamte der Polizei Wittmund auf dem Radweg der Bundesstraße 461 einen 19-jährigen Fahrradfahrer aus Wittmund. Es wurde festgestellt, dass der junge Mann mit nahezu 2 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

