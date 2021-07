Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Motorradfahrer mit Rettungshubschrauber transportiert

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr, wollte ein 47-jähriger Autofahrer aus Velen von der Rhader Straße aus nach links auf die A31 abbiegen. Zeitgleich kam ihm ein 55-jähriger Motorradfahrer in Richtung Westen entgegen. Beim Abbiegevorgang kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Zum Transport in ein Krankenhaus wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Unfallstelle musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden. Die Fahrzeuuge waren nicht mehr fahrbereit, Abschlepper mussten angefordert werden. Der Sachschaden wird auf 17.000 Euro geschätzt.

