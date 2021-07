Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer am Konrad-Adenauer-Platz. Er beschädigte einen VW Scirocco auf dem Parkplatz und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 15.15 Uhr.

Dorsten:

Ein 81-jähriger Dorstener meldete sich bei der Polizei und machte Angaben zu einer Unfallflucht vom vergangenen Dienstag. Da touchierte er mit seinem Wagen ein geparktes Auto auf einem Parkplatz am Wulfener Markt. Nähere Hinweise zum beschädigten Fahrzeug liegen nicht vor. Er hinterließ einen Zettel an dem anderen Auto und entfernte sich vom Unfallort. Nun sucht die Polizei Hinweise zum beschädigten Auto bzw. zum Halter des Wagens.

Marl:

Auf der Brüderstraße stürzte ein unbekannter E-Bike-Fahrer nach einer Kollision mit einem 19-jährigen Autofahrer aus Marl. Der 19-Jährige fuhr auf der Brüderstraße in Richtung Kreuzstraße. Vor ihm fuhr ein unbekannter E-Bike-Fahrer in die gleiche Richtung. In Höhe der Einmündung Alte Brüderstraße überholte der Autofahrer den Zweiradfahrer. Dabei kam es zum Zusammenstoß und der Unbekannte stürzte. Nach einem kurzen verbalen Austausch stieg der unbekannte Mann wieder auf sein E-Bike und fuhr davon.

Hinweise nimmt die Polizei Recklinghausen unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell