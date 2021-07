Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab - leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam heute Morgen (9h) eine 52-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem geparkten Auto. Sie verletzte sich dabei leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6.500 Euro. Der Unfallort liegt an der Straße Am Stadion, kurz hinter der Friedrich-Ebert-Straße. Die Frau war in Richtung Bruchweg unterwegs.

