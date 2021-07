Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Polizei Mayen klärt Diebstahl in Einkaufsmarkt

Mayen, Habsburgring (ots)

Am 05.07.2021 kam es gegen 15:10 h, zu einem Diebstahl einer Geldbörse und eines Handys in einem Mayener Supermarkt. Eine Kundin legte die Gegenstände nach passieren des Kassenbereichs auf einer Ablage ab, um ihre Einkäufe einzupacken. Anschließend vergaß sie Handy und Geldbeutel wieder an sich zu nehmen und verließ das Geschäft. Als sie nach wenigen Augenblicken zurückkehrte stellte sie fest, dass die Gegenstände zwischenzeitlich gestohlen wurden und verständigte die Polizei. Im Rahmen durchgeführter Anschlussermittlungen richtete sich der Tatverdacht gegen eine 54-jährige Frau aus Mayen. Als die Täterin am 06.07.2021 identifiziert werden konnte, wurde über die Staatsanwaltschaft Koblenz ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung der dringend Tatverdächtigen beantragt. Das Amtsgericht Koblenz ordnete die Durchsuchung an. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahme zeigte sich die Beschuldigte geständig. Ein großer Teil der Tatbeute, (ein 3-stelliger Geldbetrag) konnte sichergestellt werden. Die Geldbörse mit diversen Papieren und das gestohlene Handy, ein I-Phone 7 +, Farbe, pink, wurden von der Täterin in einem städtischen Mülleimer entsorgt. Aufgrund dieses Hinweises erfolgte am heutigen Vormittag eine polizeiliche Suchaktion auf dem Entsorgungsgelände des städtischen Bauhofes. Die vermissten Gegenstände konnten bislang noch nicht aufgefunden werden.

