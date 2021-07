Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Am Donnerstagabend hebelten unbekannte Täter die Seitentür zu einem Schulgebäude an der Bismarkstraße auf. Auf diesem Weg gelangten sie in das Gebäude. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden.

Herten

Am Donnerstagnachmittag drückten unbekannte Täter das Schlafzimmerfenster zu einer Wohnung an der Bodenbacher Straße auf. Das Schlafzimmer wurde nach Beute durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

