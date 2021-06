Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim: Einbruch in Waschanlage; Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in eine Firma mit zugehöriger Waschanlage in der Ketscher Straße eingebrochen. Der oder die Täter erbeuteten aus mehreren Geldboxen- und Automaten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der angerichtete Schaden an Stahltüren sowie an den Geldboxen und Automaten beträgt nach einer ersten Schätzung mehrere tausend Euro. Zeugen wenden sich bitte an das Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0.

