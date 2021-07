Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Drei Verletzte nach Unfall im Kreisverkehr

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:30 Uhr, fuhr eine 36-jährige Autofahrerin aus Recklinghausen bereits im Kreisverkehr an der Henrichenburger Straße Höhe Sachsenstraße. Zeitgleich wollte eine 47-jährige Autofahrin aus Recklinghausen von der Sachsenstraße aus in den Kreisverkehr einfahren. Dabei kollidierten die beiden Fahrzeuge. Die beiden Fahrerinnen, sowie eine 13-jährige Beifahrerin aus Recklinghausen verletzten sich leicht. Sie wurden in Krankenhäuser gefahren. Ein Auto musste abgeschleppt werden, es war nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall entstand 4.000 Euro Sachschaden.

