Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Ruhestörung in Biergarten +++ Wittmund - Lkw-Fahrer übersieht Stauende

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen Westerholt - Ruhestörung in Biergarten Am Samstag, den 10.07.21, kam es im Terheider Weg in Westerholt zu einer Ruhestörung. Gemeldet wurde der Polizei gegen 22 Uhr ruhestörender Lärm aus einem Biergarten. Um die genauen Umstände zu klären, werden Gäste der Veranstaltung gebeten sich mit der Polizei Wittmund in Verbindung zu setzen unter Telefon 04462 9110. Verkehrsgeschehen Wittmund - Lkw-Fahrer übersieht Stauende Beim Befahren der Bundesstraße 210 in Richtung Jever hat am Donnerstag ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Oldenburg das Ende eines Staus übersehen. Der 57-Jährige versuchte noch eine Kollision zu verhindern und wich in den Gegenverkehr aus. Der entgegenkommende VW Caddy musste nach rechts ausweichen und streifte die Leitplanke. Der Lkw kollidierte im weiteren Verlauf mit einem am Stauende stehenden Mercedes. Der 68 Jahre alte Mercedes-Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Das Auto des Wittmunders war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich.

