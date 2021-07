Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - Strandkorb beschädigt +++ Aurich/Großefehn - Schockanruf +++ Aurich - Berauscht gefahren

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen Ihlow - Strandkorb beschädigt Am Ihler Meer wurde ein Strandkorb beschädigt. Die Stoffverkleidung wurde durch bislang unbekannte Täter zerschnitten und angebrannt. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 12 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215. Aurich/Großefehn - Schockanruf Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei Aurich/Wittmund vor sogenannten Schockanrufen. Sowohl eine 83 Jahre alte Frau aus Aurich, als auch eine 62-Jährige aus Großefehn erhielten Donnerstagmittag Anrufe von Personen, die sich als ihre Kinder ausgaben. Es wurde vorgegeben, dass es ein Unfall passiert sei und dringend Geld benötigt werde. Beide Frauen erkannten die Betrugsmasche und informierten die Polizei. Durch das richtige Verhalten der Frauen konnte ein finanzieller Schaden abgewendet werden. Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort misstrauisch zu werden. Legen Sie auf und informieren Sie die örtliche Polizei. Weitere Tipps gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/ Verkehrsgeschehen Aurich - Berauscht gefahren Die Polizei hat am Donnerstag in Aurich einen 22-jährigen Autofahrer angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle in der Thüringer Straße stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer offenbar Drogen konsumiert hatte. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell