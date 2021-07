Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Leezdorf - Radfahrerin angefahren +++ Norden - Unfallflucht +++ Norden - Autofahrerin kollidiert mit Radfahrerin

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen Leezdorf - Radfahrerin angefahren In Leezdorf ist am Donnerstag, gegen 01.45 Uhr, eine Radfahrerin angefahren worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer schnitt die 36-Jährige beim Überholen auf dem Kirchweg, sodass die Frau in Folge dessen von der Fahrbahn abkam. Die Radfahrerin ist leicht verletzt worden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210. Norden - Unfallflucht Ein blauer Fiat wurde auf einem Parkplatz in der Pottbackerslohne in Norden beschädigt. Das Auto war dort in der Zeit vom Montag, 10 Uhr, bis Mittwoch, 13 Uhr, abgestellt. Ein bislang Unbekannter streifte den Wagen scheinbar beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210. Norden - Autofahrerin kollidiert mit Radfahrerin Eine Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Unfall in Norden leicht verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 53 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 07.45 Uhr aus dem Kreisverkehr Am Markt ausfahren. Hierbei übersah sie die 26-jährige Fahrradfahrerin und erfasste diese. Die Frau wurde leicht verletzt.

