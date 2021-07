Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen +++ Wittmund - Radfahrer angefahren

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen Esens - Im Begegnungsverkehr zusammengestoßen Zwei Autofahrer sind am Dienstag in Wittmund zusammengestoßen. Gegen 13.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund, als er gegen den Außenspiegel eines entgegenkommenden Honda Civic prallte. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Der entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei bittet um Hinweise unter 04462 9110. Wittmund - Radfahrer angefahren Auf der Straße Werdumer Altendeich in Werdum ist am Montag, gegen 09.45 Uhr, ein Radfahrer angefahren worden. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte den 19-Jährigen beim Überholen. Der Radfahrer wurde leicht verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell