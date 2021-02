Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Drei Drogen-Funde bei Polizeikontrollen

Kaiserslautern (ots)

Weil sie gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben, hat die Polizei am Donnerstag und in der Nacht zu Freitag Strafverfahren gegen drei Männer aus dem Stadtgebiet eingeleitet. Alle drei fielen bei Polizeikontrollen an unterschiedlichen Örtlichkeiten auf.

In der Nacht zu Freitag wurden Polizeibeamte im Stadtteil Einsiedlerhof auf einen Mann aufmerksam und unterzogen ihn einer Kontrolle. Bei sich hatte der 47-Jährige ein Tabakpäckchen, in dem die Beamten auch ein kleines Tütchen mit einer anderen Substanz fanden. Dabei dürfte es sich um Haschisch handeln. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Kurz zuvor hatte eine andere Polizeistreife im westlichen Stadtgebiet einen ähnlichen "Fund" gemacht. Bei der Kontrolle eines 24-jährigen Mannes stellten die Einsatzkräfte zwei kleine Beutel mit unterschiedlichen Substanzen sicher, die der Mann in seiner Hosentasche hatte. Angaben zum Inhalt und zur Herkunft der Substanzen wollte der 24-Jährige nicht machen. Weil der Verdacht bestand, dass es sich um Amphetamin und Haschisch handelt, wurden beide sichergestellt; spätere Schnelltests bestätigten die Vermutung.

Bereits in der Nacht zu Donnerstag war ein 21-Jähriger in der Slevogtstraße aufgefallen. Weil sein Verhalten darauf hindeutete, dass er unter Drogen steht, fragten die Polizisten den Mann, ob er Betäubungsmittel bei sich hat. Der 21-Jährige bejahte die Frage, nahm anschließend etwas aus seiner Jackentasche, zerbröselte es und zertrat es am Boden. Bei der Substanz dürfte es sich um Marihuana gehandelt haben. Nähere Angaben wollte der Mann nicht dazu machen. Weitere Drogen wurden bei ihm nicht gefunden. |cri

