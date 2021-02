Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Sturzbetrunkenen Mann vom Autofahren abgehalten

Kaiserslautern (ots)

Einen sturzbetrunkenen Mann hat die Polizei am Donnerstagabend davon abgehalten, in sein Auto zu steigen und am Straßenverkehr teilzunehmen. Der 38-Jährige war während eines Einsatzes in anderer Sache im Stadtteil Siegelbach aufgefallen, weil er intensiv nach Alkohol roch und den Beamten - mit dem Fahrzeugschlüssel in der Hand - erklärte, dass er "unbedingt weg muss".

Der daraufhin angebotene Atemtest bescheinigte dem Mann einen Alkoholpegel von erschreckenden 3,51 Promille. Der Fahrzeugschlüssel wurde deshalb sofort sichergestellt, um eine Trunkenheitsfahrt zu verhindern. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell