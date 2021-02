Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Erst angepöbelt, dann attackiert

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen jungen Mann aus dem Stadtgebiet. Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, am Donnerstagabend in der Pirmasenser Straße einen Jugendlichen zunächst angepöbelt und dann auch körperlich attackiert zu haben, so dass der Junge stürzte. Der 17-Jährige klagte anschließend über Kopfschmerzen und Schmerzen am Steißbein; äußere Verletzungen waren nicht ersichtlich.

Der Jugendliche stand erheblich unter Alkoholeinfluss (laut Schnelltest 2,54 Promille) und konnte nicht weiter vernommen werden. Zeugen bestätigten allerdings seine ersten Angaben. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

