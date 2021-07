Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Unfallflucht +++ Hinte - Unfall im Begegnungsverkehr

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen Norderney - Unfallflucht Zu einer Unfallflucht kam es am vergangenen Wochenende zwischen der Mühlenstraße und der Deichstraße auf Norderney. Ein unbekannter Fahrzeugführer nutze hier unerlaubterweise den Fußweg und beschädigte dabei eine Parkbank. Ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen, entfernte sich der Verursacher vom Unfallort. Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr. Aufgrund der festgestellten Spuren ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug des Verursachers erheblich beschädigt worden ist. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04931 9210. Hinte - Unfall im Begegnungsverkehr Zu einer Unfallflucht nach einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr kam es am Dienstag in Wirdum. Gegen 11.12 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Sprinterfahrer auf der Loppersumer Straße in Richtung Loppersum, als es zu einer Berührung mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden VW kam. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Norden zu melden unter Telefon 04931 9210.

