POL-D: Hassels: Wer kennt die Supermarkt-Räuber? - Polizei fahndet mit Fotos und Plakaten nach unbekannten Tätern und sucht Zeugen - 1.000 Euro Belohnung

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Unsere Pressemitteilung vom 22. November 2020:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/4770426

Nach einem Raubüberfall in einer Supermarkt-Filiale an der Hasselsstraße wendet sich die Polizei jetzt mit Fotos an mögliche Zeugen. Die Bezirksdienstbeamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Süd verteilen zusätzlich mehrere Dutzend Fahndungsplakate rund um den Tatort in Hassels. Es sind 1.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter führen.

Zeugen können sich an jede Polizeidienststelle, oder direkt an das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211-8700 wenden.

