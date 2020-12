POL-D: Kreis Mettmann / Haan - Cannabis-Plantage - Erfolgreiche Durchsuchungen und Festnahmen

Polizei Düsseldorf

Haan - Cannabis-Plantage - Erfolgreiche Durchsuchungen und Festnahmen

DüsseldorfDüsseldorf (ots)

Freitag, 18. Dezember 2020

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Wuppertal und der Polizei Düsseldorf

Im Rahmen eines größeren Ermittlungsverfahrens gegen die Organisierte Kriminalität nahmen am Mittwochmorgen Ermittler der Düsseldorfer Kriminalpolizei zwei 61- und 32-jährige Tatverdächtige in Duisburg und in Haan fest. Bei dem 61-Jährigen ergaben sich Bezüge in das Rockermilieu. Er wurde mit Unterstützung von Spezialeinheiten festgenommen.

Die Einsatzkräfte vollstreckten zudem mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Duisburg, Neuss und Haan. Wie sich bereits im Rahmen der Ermittlungen abgezeichnet hatte, wurde in einer Gewerbehalle in Haan eine professionelle Cannabis-Plantage mit rund 600 Marihuanapflanzen in unterschiedlichen Wachstumsstadien aufgefunden. Die Maßnahmen wurden vor Ort durch Experten des LKA NRW begleitet.

Ein Haftrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft für den 61-Jährigen Untersuchungshaft an. Der 32-Jährige kam nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

