Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, wollte ein 78-jähriger Autofahrer aus Dorsten von der Baldur Straße aus nach rechts auf die Borkener Straße abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem 26-jährigen Fahrradfahrer aus Dorsten. Der Radfahrer fuhr auf der Borkener Straße von rechts in Richtung Baldurstaße. Er verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand mehrere hundert Euro Sachschaden.

