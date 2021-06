Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 33-Jähriger gefährdet Verkehrsteilnehmer

Gelsenkirchen (ots)

Nach Familienstreitigkeiten hat ein 33 Jahre alter Gelsenkirchener gestern, 6. Juni 2021, bis zu einer gerichtlichen Entscheidung vorerst sein Auto und seine Fahrerlaubnis verloren. Der alkoholisierte Mann wollte zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr mit seinem Mercedes von Bulmke-Hüllen nach Horst fahren, um dort seine Eltern aufzusuchen. Unterwegs traf er auf der Grothusstraße in Horst auf den Wagen eines weiteren Familienmitgliedes, bremste diesen auf der Fahrbahn aus und drohte einem der Insassen Schläge an. Am Ziel in Horst trafen sich die Streithähne erneut. Auch Polizeibeamte waren schon vor Ort, um in dem Familienstreit zu schlichten. Die Beamten führten vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem Beschuldigten durch, der positiv verlief. Anschließend brachten sie ihn zur Wache, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Die Beamten stellten das Fahrzeug des Mannes als Beweismittel sicher und untersagten dem Mann bis auf weiteres das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von Alkoholkonsum, Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- und das Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung. Im Anschluss an die Maßnahmen konnte der Mann die Wache verlassen.

