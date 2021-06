Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210603 - 0670 Frankfurt-Höchst: Verkehrsunfall mit Streifenwagen und Kleinkind

Frankfurt (ots)

(em) Am Dienstagabend (01.06.2021) kam es zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Streifenwagen sowie ein 18 Monate altes Kind beteiligt waren. Das Kleinkind wurde stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Gegen 18.15 Uhr war eine Polizeistreife mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. In der Königsteiner Straße rannte plötzlich ein 18 Monate altes Kind auf die Straße und prallte seitlich mit dem Fahrzeug zusammen. Das Kleinkind wurde umgehend medizinisch versorgt und anschließend mit der Mutter in ein Krankenhaus verbracht, wo es stationär aufgenommen wurde.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

