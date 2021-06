Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210603 - 0667 Frankfurt-Rödelheim: Mann bedroht Polizei

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (02.-03.06.2021) bedrohte ein 66-jähriger Mann Polizistinnen und Polizisten mit einem Hammer. Er wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Gegen 02.00 Uhr wurde die Polizei alarmiert, da es in der Radilostraße zwischen zwei Personen zum Streit gekommen und in dessen Verlauf mit einem Messer gedroht worden sein soll. Vor Ort angekommen, gaben Zeugen an, dass sich der Vorfall in einer Wohnung ereignet haben soll. Der mutmaßliche Täter stand an einem Fenster eines Mehrfamilienhauses und wirkte aufgebracht. Er hielt ein Messer in der Hand und drohte den Polizisten mit den Worten: "Ich schneide euch die Köpfe ab, wenn ihr nach oben kommt". Als die Polizisten bei dem Mann klingelten, öffnete er zwar die Tür, rannte dann aber in die Wohnung hinein, ergriff einen Hammer und bewegte diesen in Richtung der Beamten. Mit dem Einsatz von Pfefferspray gelang es den Polizisten den 66-Jährigen zu Boden zu bringen, ihm den Hammer abzunehmen und ihn festzunehmen. Eine medizinische Versorgung lehnte der Tatverdächtige ab.

Ermittlungen vor Ort ergaben keine weiteren Hinweise bezüglich des zuvor über den Notruf gemeldeten Streites. Der 66-jährige Mann wurde in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte dauern an.

