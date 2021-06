Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210602 - 0666 Michelstadt: Jugendlicher wohlbehalten angetroffen - Bezug zu Meldung Nr. 657 vom 01.06.2021 "Jugendlicher vermisst - Wer kann Hinweise geben?"

Frankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, wurde seit vergangenen Freitag (28.05.2021) ein 16-jähriger Jugendlicher aus Michelstadt vermisst. Zwischenzeitlich konnte er wohlbehalten angetroffen werden.

Der 16-Jährige hatte sich auf den Weg zu einer Freundin nach Norddeutschland gemacht. Die Polizei traf ihn am heutigen Nachmittag wohlbehalten in der Stadt Uelzen an.

