Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Schwerpunktkontrollen "Shisha-Bars" - Behördenübergreifende Kontrollaktion in mehreren Betrieben im Landkreis Aurich

Bild-Infos

Download

Aurich/Norden (ots)

Mittwochabend wurden drei "Shisha-Bar"-Betriebe im Landkreis Aurich in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Aurich, der Stadt Aurich, der Stadt Norden, dem Zoll, der örtlichen Feuerwehr und der Polizei kontrolliert. Weiterhin unterstützt wurden die Maßnahmen von zwei zuständigen Bezirksschornsteinfegern. Insgesamt waren etwa 90 Kräfte im Einsatz. Die Kontrollaktion begann bereits um 20 Uhr und dauerte zwei Stunden. Schwerpunkt der umfangreichen Kontrollen in den Lokalitäten waren zum einen die Überprüfung der geltenden Corona-Verordnungen, der Vorgaben des Ordnungsrechts sowie zum anderen lebensmittelrechtlicher, baurechtlicher sowie brandschutzrechtlicher Vorschriften. Der Zoll prüfte in diesem Zusammenhang insbesondere steuerrechtlich relevante Verstöße und mögliche Verfehlungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz. Zu Beginn der Kontrollen wurden Überschreitungen der zulässigen Kohlenmonoxid-Konzentration in der Raumluft festgestellt. Aufgrund der damit einhergehenden Lebensgefahr für die anwesenden Gäste musste eine Lokalität evakuiert und durch die Feuerwehr gelüftet werden. Alle drei Lokalitäten mussten aufgrund schwerwiegender Mängel geschlossen werden. Es wurden diverse Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell