Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Radfahrer bei Anstoß gegen Autotür verletzt

Worms (ots)

Gestern, um 17:45 Uhr wurde in der Friedrichstraße ein Fahrradfahrer beim Aufprall gegen eine sich öffnende Autotür verletzt. Der 24-Jährige befuhr den Schutzstreifen für Radfahrer von der Martinspforte kommend in Richtung Korngasse. Der 28-jährige Fahrer eines ordnungsgemäß längs der Fahrbahn geparkten PKW öffnete die Fahrertür, um auszusteigen und übersah dabei den von hinten kommenden Radfahrer. Dieser prallte gegen die Tür und stürzte, wodurch er Prellungen und Schürfwunden erlitt. Der 24-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung ins Klinikum gebracht. An der Autotür und dem Fahrrad entstand Sachschaden von ca. 1200 Euro.

