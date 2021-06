Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unter Drogeneinfluss Polizeiauto gestreift

Worms (ots)

Bereits am Mittwoch, gegen 04:00 Uhr hatte ein 41-jähriger Wormser einen Streifenwagen der Wormser Polizei touchiert und sich ungeachtet dessen von der Unfallstelle entfernt. An der Einmündung Rheinstraße/Römerstraße stoppte die Polizeistreife, um dem von rechts aus Richtung Korngasse kommenden Wormser die Vorfahrt zu gewähren. Dieser bog mit seinem Mercedes Sprinter nach links in die Rheinstraße ab und streifte im Vorbeifahren das linke Heck des Funkstreifenwagens, wodurch leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Der Wormser setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort. An der Tankstelle in der Ludwigstraße konnte das Fahrzeug gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Einen Führerschein konnte er nicht vorlegen. Es besteht der Verdacht, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin stellten die Beamten bei dem Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Kokain, weswegen eine Blutprobe entnommen wurde.

