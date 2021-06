Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Polizei nimmt Linksabbieger ins Visier

Worms (ots)

Heute Nachmittag richtete die Pedelec-Streife der Polizei Worms in Herrnsheim eine Kontrollstelle zur Verbesserung des Verkehrsklimas ein. Auch beklagten Bürger überschnelles Fahren in dem Wohngebiet. In den Straßen Am Kirschberg und Virchowstraße stoppten die Beamten Verkehrsteilnehmer, die die Höhenstraße aus Richtung Innenstadt befuhren und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung verbotswidrig nach links in die Virchowstraße abbogen. In knapp einer Stunde wurden 13 Verstöße wegen verbotswidrigem Linksabbiegen sowie sieben Gurtverstöße festgestellt und geahndet. In verkehrserzieherischen Gesprächen mit den Verkehrsteilnehmern wurden diese ebenso hinsichtlich erlaubter und angemessener Geschwindigkeiten innerorts sensibilisiert.

