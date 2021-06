Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Geklärte Verkehrsunfallflucht durch Unfallzeugen

Worms (ots)

Am Dienstagmittag konnte durch einen Unfallzeugen eine Verkehrsunfallflucht geklärt werden. Demnach hat in der Bebelstraße in Worms ein Mann auf einem Krankenfahrstuhl kurz die Kontrolle über sein Gefährt verloren und dabei den ordnungsgemäß geparkten PKW touchiert. Der Mann fuhr ohne die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen weiter. Durch den Unfallzeugen konnte das Versicherungskennzeichen abgelesen und an die Polizei übermittelt werden. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell