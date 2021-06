Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht - wer kann Hinweise geben?

Worms (ots)

Am Dienstagvormittag kam es in der Alzeyer Straße in Worms, Höhe Schwimmbad, zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach touchierte das bislang noch unbekannte Fahrzeug beim Vorbeifahren den ordnungsgemäß abgestellten PKW. Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne die erforderlichen Maßnahmen getroffen zu haben. Der Sachschaden am geparkten PKW wird auf 2500 Euro geschätzt.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ist kein Kavaliersdelikt. Unfallflüchtige müssen mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann man den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb, jeden Unfall zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden."

