Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuerwehreinsatz an Fachwerkhaus in Grevenbroich - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Sonntagabend (11.4.), gegen 22:20 Uhr, ist die Polizei zu einem Brand in Nähe des Bahnhofs in Grevenbroich - Gustorf gerufen worden. Am Josef-Bremer-Platz stand in den Hohlräumen des Steeges eines stillgelegten Fachwerkhauses Papier in Flammen. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz und löschte den Brand. Damit das Fachwerkhaus nicht durch verbleibende Glutnester entflammt, sägten die Kräfte der Feuerwehr die Steege ab, wodurch Sachschaden entstand.

Die Kriminalpolizei geht nach ersten Einschätzungen von einer Brandstiftung aus und hat Ermittlungen aufgenommen.

Im Zusammenhang mit dem Feuer werden Zeugen gesucht, die am Sonntagabend im Zeitraum von circa 21:00 bis 23:00 Uhr im Bereich des Bahnhofs in Grevenbroich-Gustorfs verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 entgegen (Telefon 02131 300 - 0).

