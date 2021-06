Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Drogenhändler nach Flucht gefasst

Worms (ots)

Nach Anwohnerhinweisen über illegalen Drogenkonsum im Umfeld des Wormser Doms, wurde zur Bekämpfung der Straßenkriminalität am gestrigen Nachmittag eine gemeinsame Kontrolle der Kriminalinspektion Worms und der Bereitschaftspolizei Mainz durchgeführt.

In der Nähe des Doms sollten zwei junge Männer einer Kontrolle unterzogen werden. Einer der beiden, ein 21-jähriger Wormser, welcher eine Umhängetasche mitführte, ergriff direkt die Flucht und konnte nach kurzer Nacheile vor einer offenstehenden Garage in der Färbergasse durch die Beamten gestellt und kontrolliert werden.

Die Umhängetasche hatte er in der Garage vor seinem Ergreifen hinter einer Mülltonne zu verstecken versucht. In dieser befand sich insgesamt ca. 100 g Marihuana und Haschisch, welches bereits zum Weiterverkauf in 64 Einzelportionen abgepackt war.

Der 21-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Wohnung konnten jedoch keine weiteren Beweismittel aufgefunden werden.

Der Wormser wurde im Anschluss wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Tatvorwurfs "Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge" eingeleitet.

