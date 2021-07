Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Gangelt (ots)

Am Donnerstag (8. Juli) befuhren zwei E-Bike-Fahrer gemeinsam gegen 11.30 Uhr den Radweg der Landstraße 47 von Süsterseel kommend in Fahrtrichtung Gangelt. Der vorausfahrende Radfahrer, ein 62-jähriger Mann aus Gangelt, schaute sich nach hinten um, verlor die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Der hinter ihm fahrende Bekannte, ein 60 Jahre alter Mann, ebenfalls aus Gangelt, konnte nicht mehr ausweichen und stürzte über das bereits am Boden liegende Zweirad. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

