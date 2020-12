Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter PKW-Fahrerin

UrbachUrbach (ots)

Am Freitag, 18.12.2020, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 266 bei Urbach. Der Fahrer eines LKW mit leerem Holzanhänger befuhr die L 266 in Fahrtrichtung Dierdorf. Auf gerader Strecke geriet der Anhänger ins Schleudern und kam hierdurch auf die Spur des Gegenverkehrs. Eine entgegenkommende 18-jährige Fahrerin eines PKW musste nach rechts in ein Feld ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Sie wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Im weiteren Verlauf kam der Anhänger nach rechts und prallte dort gegen einen Wildschutzzaun. Anschließend entfernte sich der LKW-Fahrer von der Unfallstelle, ohne eine Regulierung des entstandenen Schadens zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

