Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Erneutes unerlaubtes Ablagern von Tierkadavern in Etzbach

EtzbachEtzbach (ots)

Nachdem erst vor zwei Wochen in 57539 Etzbach unerlaubt eine größere Anzahl von totem Geflügel abgelagert wurde, warf ein noch unbekannter Täter erneut in der Nacht auf Freitag, 18.12.2002, dort Geflügel weg. Drei in Plastiktüten verpackte Hühner lagen direkt neben dem von der Friedhofstraße in Richtung Herrgottsau führenden Weg auf der Wiese. Die Kadaver wurden wegen Seuchengefahr entsorgt, das Veterinäramt der Kreisverwaltung Altenkirchen hat die Ermittlungen bezüglich des Tierhalters aufgenommen. Der Weg wird stark von Spaziergängern frequentiert, der Täter könnte von diesen gesehen worden sein. Wer Hinweise auf den Verantwortlichen geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 02681/ 9460 bei der Polizei Altenkirchen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-940

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



