Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vereinbarte Arbeiten nach Vorkasse nicht ausgeführt

Hückelhoven-Baal (ots)

Ein 73 Jahre alter Mann beauftragte bereits am 19. April eine Sanierungsfirma mit Arbeiten an seinem Haus. Nachdem man sich auf einen Preis geeinigt hatte, trat der Baaler in Vorkasse. Daraufhin begannen drei Männer zunächst mit den abgesprochenen Arbeiten. Die Fertigstellung des Auftrags wurde dann für die darauffolgende Woche in Aussicht gestellt, aber nicht erbracht. Nachdem der 73-Jährige noch einmal telefonischen Kontakt mit der Firma hatte, diese aber danach nicht mehr erreichen konnte, suchte er selbständig die Firmenanschrift in Köln auf. Dort musste er feststellen, dass es die angegebene Adresse nicht gibt. Nun erstattete er Anzeige.

