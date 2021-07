Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Außenspiegel an einem geparkten Golf absichtlich beschädigt - Polizei sucht Zeugen (17./18.07.2021)

Rottweil (ots)

Zu einer begangenen Sachbeschädigung an einem am Münsterplatz geparkten VW Golf sucht die Polizei Zeugen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug ein Unbekannter an einem Golf GTI, welcher auf einem Anwohnerparkplatz am Münsterplatz abgestellt war, den linken Außenspiegel ab und richtete so rund 500 Euro Sachschaden an dem Wagen an. Zeugenhinweise zu der Tat nimmt die Polizei Rottweil (0741 477-0) entgegen.

