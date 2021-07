Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Konstanz/Lkrs. Konstanz (18.07.2021) - Auseinandersetzung auf Geburtstagsparty - Zeugen gesucht

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen gegen 02.30 Uhr bei einer Geburtstagsparty an der Grillstelle am Festplatz "Klein Venedig" zugetragen hat. Zwei unbekannte junge Männer kamen zu später Stunde an den Grillplatz und störten die Feier, indem sie die anwesenden Gäste provozierten. Im weiteren Verlauf schlug einer der Beiden einem 35-Jährigen mit einem Gegenstand gegen den Kopf, wodurch sich dieser leichte Verletzungen zuzog. Der Andere zerschlug währenddessen eine Bierflasche und ging mit dieser in drohender Haltung auf einen 30-Jährigen zu. Mit der Flasche verletzte er diesen am linken Unterarm. Anschließend flüchteten die zwei Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der erste Täter soll 25 bis 30 Jahre alt und 170 cm groß gewesen sein. Er hatte kurzes schwarzes Haar und einen arabischen Teint. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt. Der zweite Täter wurde auf 25 Jahre und 190 cm geschätzt. Er hatte kurzes blondes Haar und war von mitteleuropäischer Erscheinung. Er sprach Deutsch ohne Akzent. Er war bekleidet mit einem grauen Pullover und einer kurzen Hose. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter der Telefonnummer 07531/995-2222 in Verbindung zu setzen (AM).

