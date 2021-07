Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen) Auto zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise (15./16.07.2021)

Wurmlingen, Lkr. Tuttlingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand den vorderen, linken Kotflügel eines grauen VW Tourans zerkratzt, welcher in der Unteren Hauptstraße an der Abzweigung zur Hintere(n) Gasse abgestellt war. Durch die Tat entstand an dem Fahrzeug Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell