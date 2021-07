Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Eigentümer eines Mountainbikes gesucht

Bild-Infos

Download

Aurich/Wittmund (ots)

In Wiesmoor wurde am Montag, 26.07.2021, ein beschädigtes Mountainbike der Marke Bulls in einem Fahrradständer in der Schulstraße aufgefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Mountainbike zuvor gestohlen wurde. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Wiesmoor entgegen unter Telefon 04944 914050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell