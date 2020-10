Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei Hoya sucht Hinweise zu Unfallflüchtigem

Marklohe (ots)

(LUE) Am 24.10.2020, gegen 22:10 Uhr, wird dem Polizeikommissariat aus Hoya eine Verkehrsunfallflucht auf der B6 zwischen der Abfahrt Marklohe/Oyle und dem Unternehmen Schlamann in der Straße ,,Am Kalksandsteinwerk" gemeldet. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer befuhr hierbei mit einem Mercedes die B6 aus Bremen kommend in Richtung Nienburg. Dabei sei ihm nach eigenen Angaben ein dunkler PKW - vermutliche Automarke: VW - in Richtung Bremen entgegengekommen. Dieser sei zur Hälfte auf dem Fahrstreifen des 40-jährigen Bremers gefahren. Im letzten Moment habe er den Mercedes auf den Seitenstreifen lenken können. So konnte zwar ein Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug, nicht aber mit der Schutzleitplanke vermieden werden. An dem Mercedes und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei aus Hoya benötigt zur Ermittlung des anderen Unfallbeteiligten nun sachdienliche Hinweise von Personen, die sich zur Tatzeit im fraglichen Abschnitt der B6 befanden. Augenzeugen des Vorfalles hätten nach Angaben des Unfallbeteiligten teilweise sogar kurz angehalten. Wer nützliche Hinweise geben kann meldet sich bitte bei der Polizei in Hoya unter der Telefonnummer 04251-934640.

