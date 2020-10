Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Reifen illegal entsorgt

Darlaten (ots)

(loh) Bisher unbekannte Täter legten in der Zeit von Donnerstag, 22.10.2020, 18.00 Uhr bis Freitag, 24.10.2020,15.30 Uhr ca. 600 Altreifen verschiedener Größen und Fabrikate illegal an einem Feldweg in der Gemarkung Darlaten ab. Die Reifen müssen mit einem geeigneten Fahrzeug dorthin transportiert worden sein. Hinweise können an die Polizei Stolzenau weitergegeben werden.

