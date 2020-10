Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Eigentümer des gestohlenen Pedelecs konnte ermittelt werden

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 23.07.2020, um 16:08 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4660540 veröffentlichte Pressemitteilung.)

Kaufungen/ Lohfelden (Landkreis Kassel):

Die Suche nach dem Eigentümer des gestohlenen Pedelecs des Herstellers "Haibike", das die Polizei in der Nacht zum 11.07.2020 in Kaufungen sichergestellt hatte, ist beendet. Die Beamten der für Straßenkriminalität zuständigen Regionalen Ermittlungsgruppe 4 der Kasseler Polizei konnten durch ihre intensiven Bemühungen den 54-jährigen Eigentümer des Zweirads ermitteln.

Wie sich herausstellte, war das angeschlossene Pedelec am 26.06.2020 in der Talstraße in Lohfelden gestohlen worden. Der 54-Jährige aus Lohfelden hatte daraufhin eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Da die Rahmennummer des sichergestellten Rads von dem Akku verdeckt wurde und nicht ohne Beschädigung festgestellt werden konnte, war zunächst keine Zuordnung zu dem gemeldeten Fahrraddiebstahl möglich gewesen. Der glückliche Eigentümer kann sein Pedelec im Wert von rund 3.000 Euro nun wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen gegen den 39-Jährigen aus Kaufungen, den eine Streife des Polizeireviers Ost mit dem gestohlenen Rad kontrolliert hatte, dauern an.

