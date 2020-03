Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: "Diesel-Diebe" festgenommen

Jämlitz, Senftenberg, Görlitz (ots)

Zwei "Diesel-Diebe" (33, 41) sind am zeitigen Samstagmorgen bei Jämlitz (Landkreis Görlitz) von der Bundespolizei festgenommen worden.

Den Beamten war gegen 03.40 Uhr ein polnischer Mercedes-Sprinter aufgefallen. Während sie dem auf der B 115 fahrenden Fahrzeug zunächst in Richtung Bad Muskau folgten, flogen plötzlich Papierschnipsel durch das Fenster der Beifahrertür. Wahrscheinlich dachten die beiden Männer so Spuren verwischen zu können. Bei den wieder gefundenen Schnipseln handelte es sich schließlich um zwei Quittungen. Diese Quittungen belegten, dass wenige Stunden zuvor in Senftenberg im Wert von 1.400,00 Euro Dieselkraftstoff getankt wurde. Den betreffenden Kraftstoff transportierte das Duo nun offenbar in zwei 1000-Liter-Kunststoffbehältern, die sich im Laderaum des Transporters fanden. Ersten Erkenntnissen nach hatten die polnischen Verdächtigen in Senftenberg Tankkarten verwendet, die nachweislich gestohlen wurden. Inwiefern die Festgenommenen in den Diebstahl der Karten verwickelt sind, ist nun u. a. Gegenstand der Ermittlungen. Ermittelt wird dabei auch, welche Rolle die gefälschten Kennzeichentafeln spielen, die ebenfalls in dem Sprinter gefunden wurden. Das Fahrzeug einschließlich der gefüllten Behälter, die Tankkarten als auch die Kennzeichen wurden sichergestellt. Neben dem Vorwurf des besonders schweren Falls des Diebstahls muss sich der 41-jährige Mercedes-Fahrer außerdem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Weil ein durchgeführter Drogenschnelltest darauf hindeutete, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wird ihm zudem ein Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz vorgeworfen.

Den Fall übernahm das Polizeirevier Weißwasser.

