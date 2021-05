Polizei Düren

POL-DN: Motorräder gestohlen

Aldenhoven (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen wurden in Niedermerz zwei Motorräder gestohlen.

Bei beiden Krädern handelt es sich um Maschinen der Marke KTM. Ein Motorrad stand ab Mittwoch, 18:00 Uhr, auf dem Gehweg der Langweilerstraße. Das Crossbike ist schwarz mit einer auffälligen orangenen Spiegelverkleidung. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war Kennzeichen DN - A 1970 angebracht. Das zweite Motorrad, das eine Straße weiter in der Dürboslarer Straße abgestellt worden war, wurde zwischen 23:30 Uhr am Mittwoch und 06:40 Uhr am Donnerstag gestohlen. Zur Tatzeit war das Kennzeichen DN - CN 54 angebracht. Aufgrund technischer Besonderheiten geht der Besitzer davon aus, dass die Maschine nicht vor der Haustür gestartet, sondern auf- oder verladen wurde. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit den Kraddiebstählen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu jeder Zeit entgegen. Ob ein Zusammenhang mit der Verfolgung zweier Motocrossfahrer am Donnerstagmorgen (siehe Meldung "Anhaltezeichen missachtet und geflüchtet" vom 28.05.2021) besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell