POL-DN: Autofahrer als Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Am Donnerstag kam es in der Tivolistraße im Zusammenhang mit einer Häuslichen Gewalt zu einem Raub. Der Tatverdächtige bewarf bei seiner Flucht Autos im fließenden Verkehr. Deren Fahrer oder Fahrerinnen werden nun gesucht.

Gegen 13:30 Uhr ereignete sich die Tat in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der 25-jährige Dürener hatte seiner Freundin im Verlaufe eines Streits eine Tasche mit Bargeld und persönlichen Dokumenten entrissen. Nachdem er das Haus verlassen hatte, bewarf er ein vorbeifahrendes Auto mit einer hellblauen Jacke. Ein weiteres Fahrzeug soll er mit einer Flasche beworfen haben. Die Autofahrer oder Autofahrerinnen, die am Donnerstagmittag, auf der Tivolistraße zwischen der Rurstraße und der Rurbrücke betroffen waren, werden gebeten, sich mit der zuständigen Sachbearbeiterin zu den Bürodienstzeiten unter der Rufnummer 02421 949-8311 in Verbindung zu setzen. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

