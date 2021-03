Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall mit Polizeimotorrad/ Beamter leicht verletzt

Heinsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am 15. März (Montag), gegen 6.45 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Polizeibeamter aus Heinsberg auf seinem Dienstmotorrad den Kreisverkehr an der Industriestraße / Siemensstraße. Ein 50-jähriger Mann aus Heinsberg befuhr mit seinem Pkw Opel Corsa zur gleichen Zeit die Industriestraße aus Richtung Karl-Arnold-Straße kommend in Richtung Kreisverkehr. Als er mit seinem Pkw in den Kreisverkehr einfuhr, stieß er mit dem Polizisten auf seinem Dienstmotorrad zusammen, wodurch dieser zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der 55-jährige Beamte musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Für die Dauer der Unfallaufnahme waren kurzfristige Sperrungen des Unfallbereiches erforderlich.

