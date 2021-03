Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstähle aus mehreren PKW

Erkelenz/Wegberg (ots)

Im Bereich Erkelenz und Wegberg kam es zu fünf Diebstählen aus parkenden PKW.

In Erkelenz-Hetzerath entwendeten unbekannte Täter zwischen Donnerstag (11. März), 23 Uhr und Freitag (12. März), 6.20 Uhr, aus einem Fahrzeug an der Schroofstraße eine Sonnenbrille.

In Erkelenz-Granterath schlugen unbekannte Täter am Freitag (12. März), gegen 3.30 Uhr, auf der Straße "Commerden" die Fensterscheibe der Beifahrerseite eines PKW ein. Die Tat wurde durch eine Kamera aufgezeichnet. Der unbekannte, männliche Täter flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort. Was entwendet wurde, wird noch ermittelt.

Zwischen Samstag (13. März), 19.45 Uhr, und Sonntag (14. März), 7.46 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem PKW in Erkelenz-Golkrath Kleidung, einen Rucksack sowie persönliche Dokumente.

Auf der Hochstraße in Erkelenz-Golkrath gelangten Unbekannte zwischen Freitag (12. März), 15.00 Uhr und Samstag (13. März), 7 Uhr, in ein Fahrzeug und stahlen Werkzeuge sowie Zigaretten.

Ebenfalls im Zeitraum von Samstag (13. März), 17 Uhr, bis Sonntag (14. März), 12.50 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Fahrzeug in Wegberg-Arsbeck Bargeld.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell