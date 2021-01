Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis vom 28.01.2021

Wiesbaden

1. Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen, Wiesbaden, Schaperstraße, Bahnhofstraße und Freudenbergstraße, Mittwoch, 27.01.2021, 20:30 - Donnerstag, 21.01.2021, 00:15 Uhr, Mittwoch, 27.01.2021, 17:00 Uhr - 20:15 Uhr und Mittwoch, 27.01.2021, 21:00 - Donnerstag, 28.01.2021, 06:30 Uhr

(schü) Auf im Fahrzeuginnenraum abgelegte Gegenstände hatten es offensichtlich die Täter abgesehen, die in den Abendstunden des Mittwochs bzw. Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag insgesamt vier Kraftfahrzeugen im Stadtgebiet jeweils eine Seitenscheibe einschlugen. In der Schaperstraße gingen die Aufbrecher ein dort abgestelltes Wohnmobil an, schlugen eine Seitenscheibe ein und entwendeten ein IPad sowie ein paar Schuhe. Ähnlich gingen unbekannte Täter in der Bahnhofstraße vor, als sie bei einem geparkten VW Golf auf der Beifahrerseite eine Scheibe einschlugen und von der Rücksitzbank ein Smartphone und ein Laptop entwendeten. Auch im Bereich der Freudenbergstraße wurden zwei Fahrzeuge beschädigt, indem die Täter jeweils eine Scheibe auf der Beifahrerseite einschlugen. Allerdings fanden die Unbekannten, obwohl sie die PKW's komplett durchwühlten, nichts, was sie entwenden konnten.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher in Gaststätte festgenommen, Wiesbaden, Karl-Lehr-Straße, Donnerstag, 28.01.2021, 01:10 Uhr

(schü) Der Wiesbadener Polizei ist es in der vergangenen Nacht gelungen, drei Einbrecher, die es vermutlich auf Alkoholika abgesehen hatten, festzunehmen. Die drei waren in der vergangenen Nacht gewaltsam in ein Lokal in der Wiesbadener Karl-Lehr-Straße eingedrungen. Kurz nach 01:00 Uhr hörten Bewohner des Hauses verdächtige Geräusche aus der Gaststätte. Während eine junge Frau die Polizei verständigte, begab sich ihr Mann in die Gaststätte und stellte dort die drei Einbrecher fest, von denen zwei unmittelbar die Flucht ergriffen. Den dritten Täter konnte der Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Im Rahmen von umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Beamte der Polizeidirektion Wiesbaden die beiden Flüchtigen festnehmen. Es handelt sich um drei junge Männer im Alter von siebzehn bis zwanzig Jahren, die sich nun in einem Strafverfahren wegen schwerem Diebstahls verantworten müssen. Einer der drei Täter, ein neunzehnjähriger junger Mann, wurde von der Wiesbadener Staatsanwaltschaft einem Richter vorgeführt, der für ihn die Untersuchungshaft anordnete. Die beiden anderen Männer wurden bereits im Laufe der Nacht im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

3. Versuchter Einbruch in Geschäft, Wiesbaden, Michelsberg, Dienstag, 26.01.2021, 18:15 h - Mittwoch, 27.01.2021, 09:25 Uhr

(schü) Unbekannte Täter versuchten, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, in ein Geschäft am Michelsberg einzudringen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter im Laufe der Nacht gewaltsam das Fachgeschäft aufzubrechen. Hierbei beschädigten sie die Eingangstür, ließen dann aber aus bisher unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

4. Einbruch in Schule, Wiesbaden, Oranienstraße, Dienstag, 26.01.2021, 17:00 Uhr - Mittwoch, 27.01.2021, 09:40 Uhr

(schü) Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Schule in der Wiesbadener Oranienstraße ein. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und entwendeten mehrere IPads. Darüber hinaus beschädigten sie innerhalb des Gebäudes mehrere Scheiben und Monitore. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2000 geschätzt.

Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2340.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Schule, Geisenheim, Rüdesheimer Straße, Dienstag, 26.01.2021, 15:00 Uhr bis Mittwoch, 27.01.2021, 06:30 Uhr

(pu)Einbrecher nutzten die Zeit zwischen Schulschluss am Dienstag und Schulbeginn am Mittwoch, um in eine Schule in Geisenheim einzusteigen. Die Unbekannten begaben sich auf das Schulgelände in der Rüdesheimer Straße und verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Sie durchwühlten mehrere Räume und flüchteten anschließend mit ihrer Beute im Wert von über 1.000 Euro. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Wenn Sie Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnten, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Rüdesheim unter (06722) 9112-0.

2. Fahrzeug von der Straße abgekommen - niemand verletzt, Geisenheim, Landesstraße 3272, Mittwoch, 27.01.2021, 10:37 Uhr

(pu)Am Mittwochvormittag kam es im Bereich der Landesstraße 3272 zwischen Stephanshausen und Johannisberg zu einem Unfall, bei dem sich ein Pkw überschlug und in einem Graben liegen blieb. Um 10:37 Uhr fuhr eine 26-Jährige in ihrem Renault Twingo von Stephanshausen nach Johannisberg, als sie in einer Kurve, möglicherweise aufgrund von winterglatter Fahrbahn, nach links von der Strecke abkam. Der Twingo überschlug sich daraufhin und kam in einem Graben auf dem Dach zum Liegen. Die 26-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sich später herausstellte, dass sie unverletzt geblieben war. An dem Twingo, welcher abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

