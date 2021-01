Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden: Wohnungsbrand in Wiesbadener Innenstadt - Polizei sucht Zeugen!

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Hirschgraben, Dienstag, 26.01.2021, 17:06 Uhr

(schü) Am gestrigen Dienstag kam es kurz nach 17:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in der Straße Hirschgraben in der Wiesbadener Innenstadt. Passanten hatten die Wiesbadener Feuerwehr über die Rauchentwicklung in einer Wohnung im Hirschgraben informiert. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, jedoch sind drei Wohnungen in dem Haus aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner wurden größtenteils bei Bekannten untergebracht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde der Bereich um den Brandort für den Verkehr gesperrt. Nach erster Einschätzung entstand ein Sachschaden von ca. 75.000 EUR. Eine Begutachtung des Brandortes steht noch aus.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigem Sachstand davon aus, dass das Feuer in der Wohnung vorsätzlich gelegt wurde. Zeugen und Hinweisgeber, die diesbezüglich Beobachtungen, vor allem zu flüchtigen Personen, machen können, werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

